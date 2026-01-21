mancano i documenti e il leoncavallo viene escluso dal bando per la struttura comunale

Il centro sociale Leoncavallo è stato escluso dal bando comunale di Milano a causa della mancanza di documenti necessari. Nonostante le promesse, l’assenza di certificazioni ha impedito l’accesso alla procedura, eliminando così l’opportunità di ottenere i finanziamenti previsti dal Comune per la struttura di via San Dionigi.

Niente struttura comunale per il Leoncavallo: sfumata l'opportunità per il centro sociale sgomberato da via Watteau di avere accesso al bando del Comune di Milano per via San Dionigi, nonostante le promesse, in quanto in assenza di documenti non è stato possibile procedere con la procedura. A presentare domanda a Palazzo Marino è stata l'Associazione delle Mamme Antifasciste che, però, non ha integrato le richieste burocratiche. La domanda dell'associazione legata al Leoncavallo era stata presentata come manifestazione di interesse insieme ad altre tre ma, al momento del controllo, il Comune ha poi inviato a due partecipanti richieste di integrazioni di documenti necessarie a proseguire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

