leoncavallo mamme antifasciste escluse dal bando comunale per la nuova sede

L'associazione delle Mamme antifasciste del Leoncavallo è stata esclusa dal bando comunale di Milano per l'assegnazione di uno stabile in via San Dionigi. La struttura avrebbe potuto rappresentare una nuova sede per il centro sociale, dopo lo sgombero della precedente sede di via Watteau. La decisione del Comune ha suscitato reazioni e sollevato questioni sulla gestione degli spazi sociali in città.

Milano, 21 gennaio 2026 – L'associazione delle Mamme antifasciste del Leoncavallo è stata esclusa dal bando del Comune di Milano per l'assegnazione dello stabile di via San Dionigi, che poteva diventare la nuova casa del centro sociale dopo lo sgombero dalla storica sede di via Watteau dello scorso agosto. Lo scorso 5 dicembre al Comune sono arrivate quattro manifestazioni di interesse per l'area, una era quella delle Mamme antifasciste, come si legge nella determina dirigenziale. Leoncavallo, mecenati cercansi: l’appello del sindaco Sala agli imprenditori Fuori gioco. Il Comune ha poi inviato a due partecipanti richieste di integrazioni di documenti necessarie a proseguire ma dalle Mamme antifasciste del Leoncavallo non è arrivata nessuna risposta quindi "si è dato atto dell'ammissione di tre partecipanti all'analisi delle proposte progettuali da parte della Commissione tecnica di valutazione da costituirsi e, al contempo, dell'esclusione di Mamme antifasciste del Leoncavallo per i centri sociali autogestiti dalla procedura di indagine esplorativa", si legge. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Allo Spazio Itaca le “Lettere antifasciste dal carcere e dal confino” che danno voce a chi lo ha vissuto e subitoSabato 13 dicembre, allo Spazio Itaca di Pescara, si terrà l’evento “Lettere antifasciste dal carcere e dal confino”, che ripercorre le testimonianze di chi ha vissuto e subito il regime.

