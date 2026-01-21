manager esperto per le imprese insediato fabrizio schiavoni

Fabrizio Schiavoni è stato ufficialmente insediato come nuovo segretario generale della Camera di commercio della Romagna, con un incarico quinquennale. La nomina, avvenuta per decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy il 9 gennaio, conferma la sua posizione di rilievo nel settore. Schiavoni porta con sé un’esperienza consolidata nella gestione aziendale, contribuendo allo sviluppo economico del territorio.

Si è insediato ufficialmente ieri mattina, nominato con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy il 9 gennaio scorso, il nuovo segretario generale della Camera di commercio della Romagna per il prossimo quadriennio. Si tratta di Fabrizio Schiavoni, 63 anni, originario di Fano, laurea in giurisprudenza a Urbino con un master in scienza dell’innovazione nella pubblica amministrazione alla Cattolica di Milano. Nel suo percorso professionale ha ricoperto incarichi di rilievo nel sistema camerale marchigiano e nazionale. La questione del segretario generale aveva animato, nei mesi scorsi, il dibattito economico provinciale, con le prese di posizione critiche, nei confronti dei vertici camerali, del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e del direttore di Confcommercio Forlì Alberto Zattini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

