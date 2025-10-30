Camera di commercio ecco il nuovo segretario generale | è Fabrizio Schiavoni

Fabrizio Schiavoni è il nuovo segretario generale della Camera di commercio di Forlì-Cesena e Rimini per il prossimo quadriennio. 63 anni di Fano, laurea in giurisprudenza a Urbino e master in scienza dell'Innovazione nella Pubblica Amministrazione alla Cattolica di Milano, nel suo percorso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

