Innovazione e ascolto | inizia l' era di Fabrizio Schiavoni ai vertici della Camera di commercio

Da forlitoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha preso ufficialmente servizio in Camera di commercio della Romagna, il nuovo segretario generale Fabrizio Schiavoni, designato dalla Giunta camerale il 30 ottobre scorso. La nomina ufficiale è giunta con decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy del 9 gennaio scorso. Si perfeziona.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

