Manfredi Marcucci si è svegliato dal coma il 16enne sopravvissuto a Crans-Montana parla ai genitori | le prime parole sugli amici nel locale

Manfredi Marcucci, il giovane sopravvissuto alla tragedia di Crans-Montana, ha ripreso consciamento e si trova ora al centro ustioni del Niguarda di Milano. Dopo il trasferimento dalla terapia intensiva, il 16enne ha iniziato a parlare ai genitori, condividendo i primi ricordi sugli amici e sull’incidente. La sua condizione continua a essere monitorata, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

È uscito dal coma ed è stato trasferito dalla terapia intensiva al centro ustioni del Niguarda di Milano, Manfredi Marcucci, il 16enne ferito nella strage di Capodanno a Crans-Montana. L’adolescente si è risvegliato dopo due settimane di sedativi e le sue prime parole hanno portato ai genitori una prima ventata di normalità. «Posso andare in gita con la scuola? E i miei amici dove sono?», ha chiesto il ragazzo. Chi è Manfredi Marcucci. Studente del liceo Chateaubriand di Roma, Manfredi ricordava infatti che proprio in questi giorni i compagni dei corsi di italiano erano in gita a Milano per visitare i luoghi manzoniani. 🔗 Leggi su Open.online

