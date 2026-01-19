Mamma ho perso Sanremo | al Brancaccio lo show di Antonio Mezzancella

Il 5 marzo al Teatro Brancaccio di Roma va in scena “Mamma, ho perso Sanremo!”, il nuovo spettacolo di Antonio Mezzancella. Artista versatile e apprezzato nel panorama italiano, Mezzancella presenta un tour teatrale che unisce comicità, musica e talento. Un’occasione per scoprire un performer completo, capace di coinvolgere e divertire il pubblico con la sua energia e la sua spontaneità.

Roma, 19 gen. (askanews) – Al grido “Mamma, ho perso Sanremo!”, debutta il 5 marzo al Teatro Brancaccio di Roma il nuovo tour teatrale di Antonio Mezzancella, uno degli artisti più versatili e completi dello spettacolo italiano contemporaneo, che continua a conquistare il pubblico con il suo talento poliedrico e la sua straordinaria energia. “Mamma, ho perso Sanremo!” racconta la storia di un’impresa folle. Tutto inizia quando Antonio, imitatore di successo che non ha mai abbandonato il sogno di diventare un cantante, riceve un video messaggio insperato: è giunta finalmente l’ora di presentarsi al Festival di Sanremo con un suo brano! È arrivato il momento di abbracciare il sogno di diventare un cantautore.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

