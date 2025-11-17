Rischio allagamenti con l' arrivo del maltempo Interventi urgenti sulle caditoie
Con l’avvicinarsi della stagione delle piogge autunnali, l’ex consigliere comunale e già capogruppo di Fratelli d’Italia, Pasquale Napoletano, ha inviato una lettera aperta ai Commissari Straordinari del Comune di Caserta, sollecitando interventi immediati per la pulizia delle caditoie cittadine. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Scopri altri approfondimenti
Aggiornamento dei codici di allerta per le zone regionali: rischio idrogeologico, allagamenti e forte vento nella giornata di domenica 16 novembre - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, settimana da incubo: eventi estremi e pioggia record, l'allerta nelle regioni. Ecco dove - Maltempo, sarà una settimana complicata con il meteo in netto peggioramento in molte regioni d'Italia. Riporta msn.com
Arriva il maltempo, Genova sott'acqua. Allerta in Toscana - L'intensità della perturbazione, soprattutto nella serata di ieri, è stata tale che, "sebbene concentrata in ... Secondo ansa.it
Maltempo, allerta gialla in 6 regioni. Due dispersi in Friuli-Venezia Giulia dopo frana - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, allerta gialla in 6 regioni. Lo riporta tg24.sky.it