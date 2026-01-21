In risposta alle recenti condizioni meteorologiche avverse, il governo ha richiesto lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna. Le aree colpite stanno affrontando allagamenti, frane e mareggiate che hanno richiesto interventi di soccorso e evacuazioni. Questi eventi evidenziano la necessità di misure di prevenzione e gestione del rischio per tutelare le comunità locali e ridurre i danni provocati dal maltempo.

Nuova giornata di allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna per il passaggio del ciclone Harry. Nella notte una forte mareggiata ha colpito Catania: trasportati detriti e grandi quantità di sabbia, evacuate decine di famiglie. L'acqua ha invaso porti, strade e abitazioni alle isole Eolie, causando ingenti i danni. Navi e aliscafi restano fermi. Allagamenti anche nel Messinese: a Santa Teresa di Riva il lungomare è stato devastato per 800 metri da una violenta mareggiata. Frane e smottamenti nel Siracusano. Il ciclone non dà tregua anche ai litorali ionici, con danni sparsi sui lungomari reggino e catanzarese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, Salvini: chiesto stato d'emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna | Forte mareggiata a Catania, evacuate decine di famiglie

Maltempo: ancora massima allerta in Calabria, Sicilia e Sardegna | Forte mareggiata a Catania, evacuate decine di famiglie

Maltempo, allerta in Sicilia, Calabria e Sardegna: evacuate decine di famiglie nel Nuorese

