Maltempo allerta in Sicilia Calabria e Sardegna | evacuate decine di famiglie nel Nuorese

A causa delle intense condizioni meteorologiche, diverse zone di Sicilia, Calabria e Sardegna sono in allerta. Nel Nuorese, in Sardegna, il Rio Posada ha registrato un aumento del livello, portando alla evacuazione preventiva di numerose famiglie nelle aree vicine al corso d’acqua e alla diga. La situazione richiede attenzione e monitoraggio costante da parte delle autorità per garantire la sicurezza dei residenti.

L’ondata di maltempo che sta interessando la Sardegna ha provocato l’ingrossamento del Rio Posada, spingendo il Comune di Torpè, nel Nuorese, a disporre l’evacuazione preventiva di decine di nuclei familiari nelle aree considerate a rischio, in prossimità del corso d’acqua e della diga. Per l’accoglienza degli sfollati è stata predisposta la palestra comunale. In alternativa, i residenti sono stati invitati a trovare sistemazione in altre abitazioni ritenute sicure. Il Comune ha inoltre diffuso una serie di raccomandazioni alla popolazione: chiudere le utenze di gas, acqua ed elettricità, evitare di sostare nelle aree esposte al rischio, seguire i percorsi di evacuazione indicati e portare con sé medicinali ed effetti personali essenziali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Maltempo, oggi allerta meteo su Calabria, Sicilia e Sardegna

Oggi, domenica 18 gennaio, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per Calabria, Sicilia e Sardegna a causa di condizioni meteorologiche avverse. La comunicazione riguarda un peggioramento del tempo che potrebbe interessare le aree coinvolte, invitando alla prudenza e alla verifica delle eventuali misure di sicurezza. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per rimanere informati sulle eventuali evoluzioni delle condizioni meteorologiche.

Maltempo in Italia, chiusura scuole: allerta rossa in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria

Il maltempo sta interessando diverse regioni italiane, con allerte di livello rosso in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria. La Protezione Civile ha emesso avvisi di preallerta, invitando le autorità locali a predisporre le misure previste dai piani comunali. La situazione richiede attenzione e il rispetto delle indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza delle comunità coinvolte.

