Maltempo | ancora massima allerta in Calabria Sicilia e Sardegna | Forte mareggiata a Catania evacuate decine di famiglie

Le regioni di Calabria, Sicilia e Sardegna sono ancora sotto stretta allerta a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Sono segnalati allagamenti, frane e mareggiate che hanno richiesto interventi di emergenza, incluso l'evacuazione di alcune famiglie. La situazione rimane critica in diverse zone, con interventi dei soccorsi per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Nuova giornata di allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna per il passaggio del ciclone Harry. Nella notte una forte mareggiata ha colpito Catania: trasportati detriti e grandi quantità di sabbia, evacuate decine di famiglie. L'acqua ha invaso porti, strade e abitazioni alle isole Eolie, causando ingenti i danni. Navi e aliscafi restano fermi. Allagamenti anche nel Messinese: a Santa Teresa di Riva il lungomare è stato devastato per 800 metri da una violenta mareggiata. Frane e smottamenti nel Siracusano. Il ciclone non dà tregua anche ai litorali ionici, con danni sparsi sui lungomari reggino e catanzarese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

