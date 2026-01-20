Il ciclone Harry rimane attivo nelle prossime 24-48 ore, continuando a interessare il Nord Africa e il Sud Italia. Sono previste raffiche di vento fino a 150 kmh e onde alte fino a 10 metri, con possibili effetti sulla regione. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questo fenomeno atmosferico.

Ha altre 24-48 ore di vita il ciclone Harry, che ha investito il Nord Africa e il sud Italia con raffiche fino a 150 kmh e onde alte fino a 10 metri. Lo spiega all’ANSA il meteorologo Tommaso Torrigiani, previsore della sala meteo del Consorzio Lamma-Cnr. «Dopo aver generato piogge e vento intensi e mareggiate prevalentemente in Sicilia e Calabria - aggiunge - il ciclone si da domani si muoverà verso est, indebolendosi ed esaurendosi gradualmente». Il maltempo continua nel weekend Ma l’allontanamento di Harry non significa il ritorno del bel tempo: «Piogge e altri fenomeni, sia pure di intensità minori - osserva Torrigiani - si abbatteranno infatti sul Paese nel weekend a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione, sia pure meno intensa». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il ciclone Harry ancora in azione per 24-48 ore, raffiche fino a 150 km l'ora

Il ciclone Harry porta vento e freddo sulla provincia: raffiche fino a 50 km/h e cielo nuvolosoMartedì, la provincia di Rimini sarà interessata dall’arrivo del ciclone Harry, che provoca un aumento del vento e una diminuzione delle temperature.

Ciclone Harry in arrivo anche sul casertano. Venti fino a 75 km orari: ecco le scuole chiuseIl sindaco di Capua, Adolfo Villani, ha deciso di chiudere tutte le scuole del territorio per il 21 gennaio 2026, in seguito all’arrivo del ciclone Harry.

