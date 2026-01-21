Maltempo devastante nel Messinese | Sembra un bollettino di guerra

Il maltempo intenso che ha interessato il Messinese nei giorni scorsi ha causato ingenti danni tra la costa ionica e tirrenica. Le precipitazioni abbondanti hanno provocato allagamenti, frane e danni alle infrastrutture, coinvolgendo principalmente le zone sud di Messina e diversi comuni della regione. Questa situazione ha richiesto interventi di emergenza per fronteggiare le conseguenze di un evento meteorologico eccezionale.

Danni estesi tra costa ionica e tirrenica. Il violento maltempo che ha colpito nei giorni scorsi il territorio messinese ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione, interessando in particolare i villaggi della zona Sud di Messina e numerosi comuni della fascia ionica, senza risparmiare alcune aree della costa tirrenica. Lungomari distrutti e abitazioni allagate. Le forti raffiche di vento e la burrasca marina, accompagnata da onde molto alte, hanno provocato allagamenti diffusi di lungomari, strade, attività commerciali e abitazioni private. La situazione più critica si registra a Santa Teresa di Riva, dove i danni sono ingenti.

Mareggiate, piogge torrenziali, fiume esondati e famiglie evacuate. Paesi senza luce e acqua. Il ciclone Harry continua a flagellare il Sud. “Sembra un bollettino di guerra”. Da venerdì neve al NordIl maltempo prosegue nel Sud Italia, con piogge intense, mareggiate e allagamenti che hanno causato evacuazioni e interruzioni di servizi essenziali.

Weekend di maltempo sull’Isola: maestrale, rovesci e neve in montagna anche nel messineseIl fine settimana sull’Isola sarà caratterizzato da maltempo a causa di correnti di maestrale, con rovesci e neve in montagna, anche nel Messinese.

