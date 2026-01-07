Weekend di maltempo sull’Isola | maestrale rovesci e neve in montagna anche nel messinese

Il fine settimana sull’Isola sarà caratterizzato da maltempo a causa di correnti di maestrale, con rovesci e neve in montagna, anche nel Messinese. Le condizioni meteorologiche saranno instabili, in particolare nelle zone settentrionali della Sicilia, dove si prevedono precipitazioni e temperature in diminuzione. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni e adottare le necessarie precauzioni durante le attività all’aperto.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.