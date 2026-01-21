Il maltempo continua a interessare il Sud Italia, con il ciclone Harry ancora attivo. La Protezione Civile ha confermato l’allerta rossa in Sardegna, Sicilia e Calabria, a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Le autorità monitorano attentamente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e gestire eventuali emergenze.

Allerta rossa confermata in Sardegna, Sicilia e Calabria. Il Sud Italia resta nella morsa del ciclone Harry e, dopo i gravi disagi delle ultime ore, anche oggi, mercoledì 21 gennaio, è confermata l'allerta rossa in Sardegna, Sicilia e Calabria. La perturbazione continua a portare temporali intensi, venti violenti e mareggiate, soprattutto lungo le coste ioniche, dove il mare resta molto agitato. Secondo la Protezione civile, una vasta area depressionaria centrata sulla Tunisia continua a richiamare correnti umide e instabili da sud-est, alimentando piogge persistenti e raffiche di Scirocco fino a burrasca forte, con condizioni critiche sulle coste più esposte.

© Dayitalianews.com - Maltempo al Sud, ciclone Harry ancora in azione: confermata l’allerta rossa

