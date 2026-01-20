Maltempo al Sud ciclone Harry al culmine | allerta rossa in tre regioni

Il maltempo si intensifica al Sud Italia, con il ciclone Harry al suo massimo. Sicilia, Sardegna e Calabria sono in allerta rossa, in una giornata particolarmente critica. Martedì 20 gennaio rappresenta il punto di massimo per questa ondata di condizioni meteorologiche avverse, che richiede attenzione e prudenza. Restare informati è fondamentale per affrontare al meglio questa fase emergenziale.

