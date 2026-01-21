Malore nel cantiere operaio 66enne muore nel Teramano

Un operaio di 66 anni ha perso la vita nel Teramano, in Abruzzo, a causa di un malore durante i lavori di ristrutturazione a Castiglione Messer Raimondo. L’incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì 21 gennaio. La notizia è stata confermata dall’Ansa. La vicenda sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza e delle verifiche mediche sul luogo di lavoro.

La tragedia nella mattinata a Castiglione Messer Raimondo. L'uomo si trovava a bordo di un mezzo della ditta quando avrebbe accusato il malore. Vani i soccorsi Tragedia sul lavoro in Abruzzo dove un operaio di 66 anni è morto dopo aver accusato un malore. È accaduto nella mattinata di mercoledì 21 gennaio a Castiglione Messer Raimondo, in provincia di Teramo, durante i lavori di ristrutturazione di un'abitazione privata come riporta l'Ansa. L'uomo, teramano, era impegnato in cantiere e si trovava a bordo di un mezzo della ditta quando avrebbe accusato il malore, rivelatosi fatale.

