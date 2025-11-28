Operaio abruzzese muore schiacciato in un cantiere ferroviario nel Lazio

È rimasto schiacciato da un macchinario mentre stava lavorando alla manutenzione ferroviaria sulla tratta Civitavecchia-Tarquinia ed è morto. A perdere la vita è stato un operaio ucraino di 35 anni residente a Capistrello (L’Aquila): Iurii Kulba. Come riportato da RomaToday l’incidente mortale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

