Operaio muore folgorato nel cantiere c' è un indagato

Un operaio di 58 anni di Casal di Principe ha perso la vita a causa di una folgorazione avvenuta in un cantiere. Le indagini preliminari hanno portato all’avviso di conclusione a carico del direttore dei lavori della Cebat Spa, sospettato di omicidio colposo.

Avviso di conclusioni delle indagini preliminari a carico del direttore dei lavori della Cebat Spa per l’omicidio colposo di Demetrio Rima, 58enne di Casal di Principe, folgorato da una scarica elettrica da 20.000 volt mentre lavorava ad una cabina elettrica a Sant’Andrea del Pizzone. E’ quanto. Casertanews.it

