Milano trovato morto sul divano | aveva denunciato la moglie a Natale

A Milano, il corpo di Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni, è stato trovato senza vita sul divano sabato 27 dicembre. L’uomo aveva presentato due denunce, una a novembre e un’altra a Natale, relative a questioni personali. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni che ha portato alla tragica conclusione. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

Una denuncia a novembre, un’altra a Natale e poi la morte. Sabato 27 dicembre a Milano è stato trovato morto sul divano un uomo, il 72enne Carlo Luigi Montalbetti. Secondo la prima ricostruzione, sarebbe stata la moglie a dare l’allarme al 112 all’alba, intorno alle 5.15. L’uomo è stato ritrovato disteso con dei segni all’altezza del petto, ma senza altre ferite evidenti in grado di spiegare il decesso. Un mistero su cui ora indagano gli specialisti della Omicidi della Squadra mobile, coordinati dal pm Laura Bigliotti. Le continue liti e la denuncia prima di Natale. Secondo quanto ricostruito da Repubblica, Montalbetti era sposato da vent’anni ma da tempo i rapporti con la moglie non sarebbero stati pacifici. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Milano, trovato morto sul divano: aveva denunciato la moglie a Natale Leggi anche: Trovato senza vita sul divano di casa a Milano: prima di morire aveva denunciato la moglie Leggi anche: “Mio marito è morto”: Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni, trovato senza vita sul divano: 4 giorni prima aveva denunciato la moglie per maltrattamenti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Milano olimpica e buia resta ancora senza Capodanno: l’ultima festa nel 2019; Le intercettazioni di Hannoun: “Noi ci sacrifichiamo con i soldi loro ci mettono il sangue”; Natale a Milano, dalle 19,30 del 25 dicembre stop ai mezzi pubblici. Tutti gli orari delle feste. “Venite, mio marito è morto”: Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni, trovato senza vita sul divano. La telefonata della moglie e i continui litigi - La telefonata ha fatto accorrere nell’appartamento di via Da Vimercate le Volanti della polizia. msn.com

Milano, anziano morto in casa: segni sul torace. Si indaga per omicidio. In passato aveva denunciato di essere stato picchiato dalla moglie - L'uomo soffriva di problemi psichici ed è stato trovato dalla donna riverso sul divano. milano.corriere.it

Trovato senza vita sul divano di casa a Milano: prima di morire aveva denunciato la moglie - È stata disposta l'autopsia sul corpo di Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni, trovato senza vita sul divano di casa a Milano ... fanpage.it

