Maldini Juventus l’Atalanta non arretra di un millimetro | condizioni rigide e bianconeri in fase di valutazione Il punto

Le trattative tra Maldini e la Juventus sono in fase di valutazione, con l’Atalanta che mantiene condizioni ferme e non arretra di un millimetro. I bianconeri stanno riflettendo sulle prossime mosse, mentre l’interesse iniziale per Daniel Maldini si è ridimensionato. Ecco un aggiornamento sulle ultime novità riguardanti le trattative e le posizioni delle squadre coinvolte.

Maldini Juve, l'Atalanta pretende il rispetto delle proprie condizioni: i bianconeri valutano l'operazione. Cosa sta succedendoLa trattativa tra Maldini e la Juventus riguarda un possibile trasferimento che coinvolge l'Atalanta, che insiste sull'obbligo di riscatto per tutelare il proprio investimento. Maldini Juve, il figlio d'arte resta nel mirino dei bianconeri: il punto della situazione e la concorrenzaMaldini, figlio d'arte e talento dell'Atalanta, rimane in orbita Juventus.

