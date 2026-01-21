Maldini Juve l’Atalanta pretende il rispetto delle proprie condizioni | i bianconeri valutano l’operazione Cosa sta succedendo

La trattativa tra Maldini e la Juventus riguarda un possibile trasferimento che coinvolge l’Atalanta, che insiste sull’obbligo di riscatto per tutelare il proprio investimento. I bianconeri stanno valutando l’operazione e cercano un accordo che possa soddisfare entrambe le parti. La situazione resta in evoluzione, con le parti al lavoro per trovare un compromesso che permetta di sbloccare l’affare.

Maldini Juve, la Dea pretende l'obbligo di riscatto per tutelare l'investimento: serve un compromesso per sbloccare l'affare. L'entusiasmo iniziale per il possibile approdo di Daniel Maldini alla corte di Luciano Spalletti ha subito una brusca frenata nelle ultime ore, trasformando quella che sembrava una discesa libera in una complicata partita a scacchi manageriale. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, la trattativa tra la Juventus e l' Atalanta è entrata ufficialmente in una pericolosa fase di stallo. Sebbene ci sia una convergenza di massima sulla valutazione complessiva del cartellino, fissata attorno ai 10 milioni di euro, la distanza tra le parti sulla formula giuridica del trasferimento appare al momento profonda e difficile da colmare.

Daniel Maldini Juve, i bianconeri lo valutano come vice-Yildiz: il figlio d'arte può arrivare ad una condizione.

Schlager Juve, stretta per il centrocampista del Lipsia: i bianconeri potrebbero anticiparne l'arrivo già a gennaio!

