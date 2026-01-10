Daniel Maldini Juve i bianconeri lo valutano come vice-Yildiz | il figlio d’arte può arrivare ad una condizione Ecco quale

Daniel Maldini, figlio d’arte, è valutato dalla Juventus come possibile alternativa a Yildiz, in caso di rinvio del ritorno di Chiesa. La società bianconera potrebbe puntare sul giovane talento nerazzurro per rafforzare la rosa e offrire una soluzione valida in mediana o in attacco. La situazione evidenzia l’interesse della Juventus nel consolidare il proprio reparto offensivo e di centrocampo con profili emergenti.

Daniel Maldini Juve: se salta il ritorno di Chiesa, Comolli punta tutto sul talento nerazzurro per dare fiato a Yildiz. La strategia operativa della Juventus per questa sessione invernale appare ormai nitida: l’imperativo è regalare a Luciano Spalletti un’alternativa di alto livello per la trequarti, consentendo così al gioiello Kenan Yildiz di gestire le energie senza abbassare il rendimento della squadra. Sebbene il cuore della tifoseria e gli sforzi diplomatici siano concentrati sul difficile ritorno di Federico Chiesa, ostacolato dalla rigida richiesta di cessione definitiva avanzata dal Liverpool, alla Continassa il responsabile dell’area sportiva Damien Comolli non si fa trovare impreparato e ha elaborato una strategia alternativa molto solida. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Daniel Maldini Juve, i bianconeri lo valutano come vice-Yildiz: il figlio d’arte può arrivare ad una condizione. Ecco quale Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: Hojbjerg Juve si può fare ad una condizione. Un bianconero vicino alla cessione a gennaio! Leggi anche: Maldini Juventus, possibile ritorno di fiamma per il fantasista dell’Atalanta! Può essere lui il vice Yildiz, ma la lista comprende altri due nomi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Juventus, spunta anche Daniel Maldini per l'attacco. Sfida a Lazio e Napoli; Juventus, spunta anche Daniel Maldini per l'attacco. Sfida a Lazio e Napoli; Vice-Yildiz, calciomercato Juventus: pazza idea Maldini, resiste Chiesa; Juve, Moretto: 'Chiesa affare difficile, piuttosto monitorerei il nome di Daniel Maldini'. Juventus, Daniel Maldini prima alternativa a Chiesa per l’attacco - In cima alla lista dei desideri bianconeri c’è sempre Federico Chiesa, per cui si sogna un ritorno a Torino. calcioatalanta.it

Juve, Lazio e Napoli: tutti pazzi per Daniel Maldini. I dettagli - Come già raccontato, il figlio d’arte attualmente all’Atalanta è da giorni nel mirino della Lazio di Maurizio Sarr ... gianlucadimarzio.com

Moretto - Juventus, spunta anche Daniel Maldini per l'attacco - Per la Juventus, Daniel Maldini costituirebbe un'alternativa affidabile a Yildiz da sotto punta o anche come falso centravanti di riferimento. msn.com

#Napoli e altre due squadre di #SerieA su Daniel #Maldini dell'#Atalanta I dettagli - facebook.com facebook

L’indiscrezione: #DanielMaldini, perché l’attesa continua x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.