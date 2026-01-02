Schlager Juve stretta per il centrocampista del Lipsia | i bianconeri potrebbero anticiparne l’arrivo già a gennaio! Cosa sta succedendo

La Juventus valuta l'acquisto di Xaver Schlager dal Lipsia, con possibilità di anticipare l'arrivo già a gennaio. Secondo fonti di mercato, i bianconeri considerano l’austriaco come un’opzione valida per rafforzare il centrocampo, valutando sia un trasferimento immediato che un’eventuale operazione a zero in estate. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione ai dettagli e alle strategie di mercato della società.

Schlager Juve, l’austriaco nel mirino: Comolli fiuta l’affare a zero per l’estate, ma non si esclude l’assalto immediato per dare qualità. Il mercato bianconero non smette di guardare oltre confine alla ricerca di profili capaci di alzare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dal Corriere dello Sport, il nome cerchiato in rosso sui taccuini della dirigenza è quello di Xaver Schlager. Il centrocampista austriaco, attualmente in forza al Lipsia, rappresenta un obiettivo concreto per rinforzare la zona nevralgica del campo. La strategia iniziale, orchestrata dal responsabile del mercato Damien Comolli, prevedeva un approccio per la prossima estate: il giocatore è infatti in scadenza di contratto nel 2026 e l’idea di strapparlo a parametro zero è definita “molto calda” dagli addetti ai lavori, rievocando i grandi colpi a costo nullo del passato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

