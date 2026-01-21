Maldini alla Juventus? Percassi risponde così | Il nostro obiettivo era…

Recentemente si è speculato su un possibile trasferimento di Paolo Maldini alla Juventus. Tuttavia, Percassi ha chiarito la posizione del suo club, dichiarando che il nostro obiettivo era mantenere stabilità e continuità, senza considerare operazioni di questo tipo. La situazione resta sotto controllo e l’attenzione si concentra sul presente e sui progetti futuri della squadra.

Maldini alla Juventus? Percassi risponde così: «Il nostro obiettivo era.». Le parole dell'amministratore delegato dell'Atalanta. Il futuro di Daniel Maldini resta uno dei temi più caldi di questa fase finale del calciomercato invernale. Il fantasista dell' Atalanta, individuato dalla Juventus come il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice-Yildiz grazie alla sua duttilità e qualità tecnica, sembra essere ormai ai saluti con il club orobico. L'accelerazione decisiva è arrivata con l'innesto di Giacomo Raspadori, che ha ulteriormente chiuso gli spazi per il figlio d'arte nello scacchiere di Gian Piero Gasperini.

