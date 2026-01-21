Atalanta parla Percassi | Maldini sarà il prossimo a uscire? Ecco la situazione

Durante la conferenza stampa prima della partita di Champions League contro l’Athletic Bilbao, il presidente dell’Atalanta Percassi ha commentato la situazione della rosa, rispondendo anche alle domande sul futuro di Maldini. Ha sottolineato l’importanza di mantenere un equilibrio tra giovani talenti e giocatori esperti, senza entrare in dettagli specifici. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo sulla strategia del club e sulle prossime sfide della squadra.

