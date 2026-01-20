Inchiesta estorsione con metodo mafioso | figlia di Riina lascia il carcere e va ad obbligo di dimora

Maria Concetta Riina, figlia del boss mafioso Totò Riina, è stata rimessa in libertà e sottoposta all'obbligo di dimora nel comune di Corleone, dopo l’incidente probatorio nel procedimento per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il gip di Firenze ha disposto questa misura anche per il marito, Antonino Ciavarello, che rimarrà in carcere per altri motivi. L'indagine riguarda due imprenditori toscani e le attività estorsive associate alla famiglia Riina.

FIRENZE – Uscirà dal carcere Maria Concetta Riina, figlia del boss di Cosa Nostra Totò Riina. Il gip di Firenze, a seguito dell’incidente probatorio, ha disposto per la donna e il marito, indagati per estorsione aggravata dal metodo mafioso e tentata estorsione ai danni di due imprenditori toscani, l’obbligo di dimora nel comune di Corleone ma Antonino Ciavarello resterà in carcere perché detenuto per altra causa. Nell’ottobre 2025, la Cassazione aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere per entrambi confermando la decisione del Tribunale del Riesame di Firenze, che aveva accolto l’appello cautelare proposto dalla procura. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

