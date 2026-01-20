Il Settebello è al bivio | lo spareggio con la Croazia vale la semifinale europea

Il Settebello si appresta a disputare uno spareggio contro la Croazia, che decide l’ingresso in semifinale europea. La nuova formula del torneo ha eliminato i quarti di finale, aumentando l’importanza di questa sfida. Per entrambe le squadre, si tratta di un momento decisivo, con la possibilità di avvicinarsi a una fase importante del campionato continentale. La partita rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso verso il traguardo finale.

La nuova formula del torneo abolisce i quarti di finale. La prossima sfida però, per l’importanza della posta in palio, vale serenamente la semifinale grande evento internazionale e rappresenta un bivio per le due concorrenti. Nell’incontro della terza giornata del girone F degli Europei di Belgrado l’Italia affronta, domani alle 18:00, la Croazia. La situazione, alla vigilia, appare molto chiara: non ci sono alternative alla vittoria se l’obiettivo è quello di qualificarsi tra le prime quattro e poter lottare fino in fondo per la conquista del podio continentale. Vincere significa guadagnare il secondo posto e il diritto di sfidare la Serbia in semifinale, perdere significa doversi accontentare di lottare per le posizioni di consolazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Settebello ancora non all’altezza della Grecia: sconfitta agli Europei, sarà spareggioLa Nazionale italiana di pallanuoto maschile subisce la sua prima sconfitta agli Europei di Belgrado, perdendo contro la Grecia.

