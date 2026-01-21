L’Italia si è qualificata per le semifinali degli Europei di pallanuoto, grazie a una prestazione solida e determinata. La vittoria contro la Croazia conferma il talento e la crescita della squadra, come previsto dall’allenatore Sandro Campagna. Ora, i nostri atleti si preparano a affrontare la fase successiva del torneo, portando avanti il sogno di conquistare un risultato importante.

L’aveva detto Sandro Campagna che questi ragazzi ci avrebbero potuto regalare una grande soddisfazione. E oggi il Settebello è tornato ai livelli che gli spetta, dopo qualche appuntamento di troppo d’attesa. Nella sfida decisiva che valeva le semifinali agli Europei di Belgrado la Nazionale italiana di pallanuoto batte la Croazia per 13-10 e andrà a giocarsi le medaglie. Appuntamento venerdì alle 20.30 con i padroni di casa della Serbia. La partita, se pur con qualche espulsione di troppo, è veramente godibile. Il Settebello la mette sul fisico e sulla difesa e riesce ad incastrare i tiratori croati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - SCOSSA SETTEBELLO! L’Italia piega la Croazia con un super Del Lungo e approda in semifinale agli Europei!

