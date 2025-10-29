Come sta l'amica di Beatrice Bellucci morta nell'incidente sulla Colombo | Sta meglio ma resta in terapia intensiva

L'amica di Beatrice Bellucci, morta venerdì notte sulla Colombo, si trova ancora all'ospedale San Camillo. Le condizioni sembrano migliorare, ma la situazione resta delicata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

