Lunedì prossimo chiude la Pinacoteca Aperture straordinarie delle altre sedi

La Pinacoteca Nazionale sarà chiusa da lunedì 26 gennaio per lavori di ristrutturazione finanziati dal PNRR. Durante questo periodo, saranno disponibili aperture straordinarie delle altre sedi museali, offrendo ai visitatori l’opportunità di continuare ad ammirare le collezioni e le mostre in luoghi temporanei. La chiusura è prevista per consentire interventi di miglioramento e conservazione, garantendo un’esperienza culturale più qualificata in futuro.

Dal 26 gennaio la Pinacoteca Nazionale sarà chiusa al pubblico per la fase più incisiva degli interventi di ristrutturazione finanziati dal Pnrr. I lavori fanno seguito a un primo intervento che ha interessato il secondo piano e rappresentano un passaggio necessario per consentire un'azione organica su una struttura che, negli anni, è stata oggetto di adeguamenti parziali e non sempre omogenei. Parallelamente saranno potenziate le attività negli altri siti: durante la chiusura della Pinacoteca sarà possibile visitare Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla, Villa Brandi a Vignano, l' Eremo di San Leonardo al Lago, oltre alle chiese di Santa Maria delle Nevi e di Santa Maria degli Angeli detta del Santuccio.

