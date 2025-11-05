Referendum comunale sulla Multiutility aperture straordinarie e altre info utili
Il sindaco con decreto n. 117 del 4092025 ha indetto il referendum abrogativo comunale relativo al quesito “Volete voi che sia abrogata la delibera del Consiglio comunale di Empoli del 18 ottobre 2022 n. 93 avente ad oggetto “Deliberazione di approvazione dell’operazione multiutility per la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Perché votare SI al referendum comunale del 9 Novembre. Diamo forza a Empoli - facebook.com Vai su Facebook
Referendum, CoCoEm: "La gestione dei servizi non sia guidata da logiche di mercato e profitto" - In vista del referendum comunale abrogativo del 9 novembre, relativo alla delibera n. Da gonews.it
Referendum sull’acqua pubblica il 9 novembre a Empoli - Il 9 novembre ad Empoli si voterà un referendum comunale su un tema di importanza politica. Come scrive nove.firenze.it
Referendum Multiutility, i neoeletti di AVS in consiglio regionale: "SÌ convinto per l’acqua pubblica" - "Ogni occasione per difendere l’acqua pubblica deve essere promossa e sostenuta". Come scrive gonews.it