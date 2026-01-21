Dal 23 gennaio al 3 febbraio, il Teatro della Pergola di Firenze ospita

Firenze, 21 gennaio 2026 - Dal 23 gennaio al 3 febbraio il palcoscenico del Teatro della Pergola di Firenze si apre a un attraversamento poetico e visionario dell’universo calviniano. Arriva La cosmicomica vita di Q, spettacolo ideato e diretto da Luca Marinelli, liberamente tratto da "Tutte le Cosmicomiche" di Italo Calvino, una delle opere più luminose e giocose della letteratura del Novecento. Le repliche sono in programma dal martedì al sabato alle ore 21, il mercoledì e il giovedì alle ore 19, la domenica alle ore 16, accompagnando il pubblico in un arco temporale che sembra dilatarsi ben oltre quello del teatro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ultima notte dell’universo secondo Calvino

Decine di pattuglie dell'Arma hanno vegliato sull'ultima notte dell'anno

Incidente stradale nell'ultima notte dell'anno: 53enne feritoNella notte di Capodanno, alle 23 di ieri, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un uomo di 53 anni.

