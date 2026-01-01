Incidente stradale nell' ultima notte dell' anno | 53enne ferito

Nella notte di Capodanno, alle 23 di ieri, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un uomo di 53 anni. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza del 118 Asl Toscana sud est. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause dell’accaduto e garantire la sicurezza sulle strade durante le festività.

Incidente nella notte di Capodanno. E' stato attivato alle 23 di ieri, mercoledì 31 dicembre, il 118 Asl Toscana sud est. In località Ripa di Olmo si è infatti verificato un incidente che ha coinvolto un'auto. Sul posto è intervenuta l'automedica, l'ambulanza blsd della Misericordia, i vigili del.

