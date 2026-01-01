Decine di pattuglie dell' Arma hanno vegliato sull' ultima notte dell' anno

Durante le festività di Capodanno, le forze dell'Arma del comando provinciale di Padova hanno svolto un servizio di controllo straordinario, con decine di pattuglie impegnate nel monitoraggio delle aree pubbliche. Sotto la guida del colonnello Simone Pacioni, l’obiettivo è stato garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali incidenti durante i festeggiamenti notturni. Un intervento volto a mantenere ordine e tranquillità nelle strade della città.

In occasione dei festeggiamenti per l'inizio del nuovo anno, i carabinieri del comando provinciale di Padova coordinati dal colonnello Simone Pacioni hanno attuato un articolato servizio straordinario di controllo del territorio. L'attività, volta ad assicurare il sereno svolgimento delle.

