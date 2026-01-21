Il Lucca Summer Festival 2026 ospiterà nuovamente Zucchero, che si esibirà giovedì 16 luglio alle Mura Storiche di Lucca. L’evento fa parte del tour Overdose D’amore Gold, che segue il successo del suo precedente concerto nel 2022. L’appuntamento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo il celebre artista italiano in un contesto unico e suggestivo.

LUCCA – Zucchero “Sugar” Fornaciari torna a Lucca con una nuova data del tour estivo “Overdose D’Amore Gold”. L’appuntamento è per giovedì 16 luglio 2026, alle Mura Storiche, nell’ambito del Lucca Summer Festival (che aveva già accolto Sugar nel 2022 con il World Wild Tour). I biglietti saranno disponibili in prevendita da domani, giovedì 22 gennaio, alle ore 14 su Ticketone e nei punti vendita abituali. Per maggiori informazioni: www.friendsandpartners.it. Sul palco la fedele superband composta da grandissimi musicisti internazionali: Polo Jones (musical director, basso), Kat Dyson (chitarre, cori), Peter Vettese (hammond, piano e synth), Mario Schilirò (chitarre), Adriano Molinari (batteria), Nicola Peruch (tastiere), Monica Mz Carter (batteria e percussioni), James Thompson (fiati, cori), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (fiati), Carlos Minoso (fiati) e Oma Jali (backing vocals). 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Lucca Summer Festival 2026: torna Zucchero con il tour Overdose D’amore Gold

Al Lucca Summer Festival arriva Zucchero con il tour Overdose D’Amore GoldIl Lucca Summer Festival annuncia la presenza di Zucchero, che torna nella città toscana con il suo tour “Overdose D’Amore Gold”.

Zucchero torna in concerto al Lucca Summer Festival al palco delle MuraZucchero torna in concerto al Lucca Summer Festival, portando sul palco delle Mura il suo tour Overdose D’Amore Gold.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: I Pooh sul palco di Lucca Summer Festival 2026 per celebrare il sessantennale della band; Al Lucca Summer Festival arrivano i Pooh. Un concerto per festeggiare i 60 anni di carriera; I Pooh sul palco di Lucca Summer Festival 2026 per celebrare il sessantennale della band; I concerti del 2026 più attesi in Italia. Le date da non perdere.

Al Lucca Summer Festival arriva Zucchero con il tour Overdose D’Amore GoldL’appuntamento è il 16 luglio nello scenario unico e suggestivo delle mura storiche: il 22 gennaio parte la corsa ai biglietti ... msn.com

Zucchero, si aggiunge il Lucca Summer Festival alle date di Overdose D’Amore GoldA partire da luglio, Zucchero Sugar Fornaciari sarà protagonista di Overdose D'Amore Gold: tra le date, anche il Lucca Summer Festival. spettakolo.it

Overdose D’Amore 2026: a grande richiesta si aggiunge una nuova straordinaria data a Lucca! L’appuntamento è giovedì 16 luglio alle Mura Storiche per il Lucca Summer Festival. Ecco il calendario delle date italiane del 2026: 4/7 Udine, IT - Bluenerg - facebook.com facebook