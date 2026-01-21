zucchero torna in concerto al lucca summer festival al palco delle mura

Zucchero torna in concerto al Lucca Summer Festival, portando sul palco delle Mura il suo tour Overdose D’Amore Gold. L’artista riprende le esibizioni dal vivo, confermando la sua presenza tra gli eventi musicali dell’estate italiana. La data a Lucca rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le sue canzoni, in un contesto di grande tradizione musicale e atmosfera estiva.

Zucchero aggiunge un concerto al tour Overdose D ’ Amore Gold e torna live al Lucca Summer Festival. Zucchero Fornaciari torna protagonista dell’estate live italiana e fa ritorno a Lucca con una nuova, straordinaria data del tour Overdose D ’ Amore Gold. L’appuntamento è per giovedì 16 luglio 2026, nello scenario unico e suggestivo delle Mura Storiche, nell’ambito del Lucca Summer Festival. Dopo il grande successo degli ultimi anni, le indimenticabili “ sere d ’ estate” si tingono d ’ oro, regalando emozioni senza tempo e grande musica dal vivo. Un ritorno particolarmente atteso: Lucca aveva già accolto Zucchero nel 2022 in occasione del suo World Wild Tour. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

