Lucca è spesso al centro di discussioni per episodi controversi, come il recente gol non convalidato nel finale di Napoli-Copenaghen. È importante valutare con attenzione le situazioni di gioco, evitando giudizi affrettati. In questo caso, la posizione di Lucca sembrava più che sospetta e merita una riflessione obiettiva, senza attribuire responsabilità ingiustificate.

Ora non prendiamocela con Lucca per quel gol sbagliato nel finale di Napoli-Copenaghen. Tra l’altro – aggiungiamo – era tutta da verificare la sua posizione in fuorigioco più che sospetto. Il Corsera scrive anche di Hojlund inaspettatamente fischiato, effettivamente ci avevano raccontato che in Danimarca erano tutti contenti di accogliere il figliol prodigo. Una cosa è il buonismo informativo, un’altra è la realtà. In ogni caso ne scrive anche il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: Sui piedi di Lucca nel finale con­vulso la palla della vit­to­ria, il cen­tra­vanti che ha già un piede fuori in que­sta ses­sione di mer­cato, la spreca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Lucca è l'ultimo dei respon­sa­bili per una gara sciu­pata inspie­ga­bil­mente

