Ga-Ga completata Romeo | Salto di qualità per il territorio contro lo spopolamento
Emozione e impegno per il futuro caratterizzano lo stato d'animo di Domenico Romeo, sindaco di Calanna e consigliere metropolitano, il giorno dopo l'inaugurazione dell'ultimo tratto della Gallico-Gambarie. “Questa strada - commenta in una nota - rappresenta un sogno inseguito da tempo, da più. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
IL TACCUINO DEL SINDACO - di Enzo Romeo PROVINCIA DI VIBO: L'UNITÀ DEVE ESSERE LA NOSTRA FORZA Il tentativo di alcuni comuni di chiedere il ritorno nel territorio della Provincia di Catanzaro è una cosa che non fa piacere anzi, mi addolora prof - facebook.com Vai su Facebook