Apertura ultimo tratto della Ga-Ga Cannizzaro | Segna l' inizio di una nuova vita per il territorio
“Esattamente un anno fa su questo territorio è stata scritta un'importantissima pagina di storia: era il primo dicembre 2024 quando inaugurammo insieme a tutte le istituzioni un sogno diventato realtà, la Gallico-Gambarie. Oggi, a distanza proprio di un anno, ne segniamo un'ulteriore pagina. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oggi è l'ultimo giorno di apertura del nostro temporary store di Milano! Vogliamo ringraziare di cuore tutti quelli che sono passati, hanno condiviso una chiacchiera, una passione e scelto di vivere con noi la magia delle nostre maglie. È stata un'esperienza incr - facebook.com Vai su Facebook
GA-GA, tutto pronto per l’apertura del tratto aggiuntivo – FOTO - Il nuovo tratto di 600 metri include due nuovi viadotti alti 25 metri e consentirà un ulteriore risparmio di tempo nella percorrenza mare monti ... Secondo citynow.it
GA-GA, completato il tratto aggiuntivo. Falcomatá: ‘E anche questa é fatta!’ - Finalmente una buona notizia per i cittadini di Reggio Calabria e per tutti coloro che viaggiano sulla storica strada che collega la città al cuore della montagna: il tratto aggiuntivo della Gallico – ... Si legge su citynow.it
Gallico-Gambarie, completato l’ultimo tratto: dal prossimo weekend l’apertura al traffico degli ultimi due viadotti - Falcomatà: «Uno dei progetti stradali più importanti del sud Italia» ... Da msn.com