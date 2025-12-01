Estrazione Superenalotto Lotto e 10eLotto | raffica di vincite in Lombardia

Milano, 1 dicembre 2025 - Superenalotto. la caccia al tesoro continua. Il jackpot stimato a disposizione del "6" per il prossimo concorso, domani martedì 2 dicembre 2025, è pari a circa 85 milioni e 600mila euro. Sabato 29 novembre infatti nessuno ha centrato la sestina vincente. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio, a Desenzano del Garda: con una schedina da 5 euro un fortunato vincitore si è portato in casa 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazion i. La Lombardia comunque si consola con alcune vincite pesanti: SuperEnalotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Estrazione Superenalotto. Lotto e 10eLotto: raffica di vincite in Lombardia

