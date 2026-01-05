Stop agli spot del junk food nel Regno Unito | cosa insegna all’Italia sulla lotta all’obesità infantile e sull’educazione alimentare
Dal 5 gennaio, nel Regno Unito vietate le pubblicità di junk food prima delle 21:00 e online. Questa misura mira a ridurre l’influenza sulla scelta alimentare dei giovani, offrendo spunti di riflessione anche per l’Italia sulla lotta all’obesità infantile e sull’importanza di un’educazione alimentare più consapevole. Una strategia che sottolinea il ruolo delle politiche pubbliche nella promozione di abitudini più sane.
Dal 5 gennaio nel Regno Unito entra in vigore il divieto di trasmettere pubblicità di alimenti ad alto contenuto di grassi, zuccheri o sale sulla televisione prima delle 21:00 e in qualunque fascia oraria sulle piattaforme online. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
