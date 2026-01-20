A Palermo l' appuntamento con le arance della salute della Fondazione Airc

A Palermo, sabato 24 gennaio, si svolge l'iniziativa Le Arance della Salute della Fondazione Airc. In tutta Italia, volontari allestiscono punti di distribuzione per raccogliere fondi destinati alla ricerca contro il cancro. La donazione minima è di 13 euro e permette di contribuire alla lotta contro questa malattia, sostenendo progetti di prevenzione e cura.

Sabato 24 gennaio tornano Le Arance della Salute di Fondazione Airc: sin dalle prime ore del mattino, in contemporanea in migliaia di piazze in tutta Italia, le volontarie e i volontari allestiscono i banchetti e organizzano la distribuzione di reticelle di arance rosse (donazione minima 13 euro).

