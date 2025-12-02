Salute | dal 5 all’8 dicembre tornano le Stelle di Natale Ail nelle piazze di Roma e Provincia

Roma, 1 dicembre 2025 – Dal 5 all’8 dicembre le Stelle di Natale AIL tornano a colorare di rosso le oltre 150 piazze di Roma e provincia grazie all’opera di oltre 500 volontari. L’importante iniziativa di solidarietà, giunta alla sua 37°edizione, è organizzata dalla sezione AIL Roma nell’ambito della campagna nazionale AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, che coinvolge 4.800 piazze italiane. Con una donazione minima di 15 euro si potrà scegliere tra una Stella di Natale oppure una Stella di Cioccolato (“Sogni di cioccolato”) diventando così Sostenitori dell’Associazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

