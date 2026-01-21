A quattro anni dalla tragica morte di Lorenzo Parelli durante uno stage formativo, gli studenti tornano a manifestare. La protesta riguarda ancora i Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), evidenziando la necessità di riflettere sulla sicurezza e l’organizzazione di queste esperienze. La mobilitazione sottolinea l’importanza di garantire ambienti di apprendimento più sicuri e responsabili per gli studenti.

Quattro anni dopo la morte di Lorenzo Parelli, gli studenti tornano a protestare contro i Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). Questa mattina la Rete degli Studenti Medi del Lazio ha organizzato flash mob davanti al liceo Plinio Seniore di Roma e in diversi istituti della regione, da Viterbo a Latina, per ricordare lo studente morto durante un percorso di ex alternanza scuola-lavoro e chiedere l’abolizione definitiva di questi programmi. Parelli aveva 18 anni, era nato in provincia di Udine e frequentava il quarto anno di meccanica industriale all’Istituto di Formazione Professionale Bearzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lorenzo Parelli, gli studenti protestano a quattro anni dalla morte del ragazzo mentre faceva uno stage formativo

