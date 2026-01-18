Ragazzo ucciso a La Spezia i genitori Una legge che tuteli gli studenti non dopo tre-quattro vittime subito Domani psicologi a scuola

A La Spezia, si è verificato un grave episodio di violenza che ha coinvolto uno studente diciottenne. I genitori chiedono una legge che garantisca maggiore tutela agli studenti, senza attendere multiple tragedie. Domani, professionisti come psicologi saranno presenti nelle scuole per affrontare la situazione. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, partecipa a una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in risposta all’accaduto.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è arrivato alla Spezia per partecipare a una riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dopo l’omicidio dello studente diciottenne Abanoud Youssef, ucciso con una coltellata all’interno dell’istituto professionale Chiodo. All’esterno della prefettura, familiari e amici del ragazzo hanno chiesto una legge immediata a tutela degli studenti: “Non domani, non dopo tre-quattro vittime, subito”, hanno dichiarato. Il padre e lo zio di Abanoud sono stati ricevuti dal ministro e dal prefetto. All’uscita, lo zio ha detto che non accetteranno scuse: “Un ragazzo che a 19 anni è già diventato un assassino non ha ricevuto alcuna educazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La Spezia, la famiglia del ragazzo ucciso chiede una legge sulla sicurezza nelle scuole

A La Spezia, la famiglia di un ragazzo ucciso si rivolge alle istituzioni chiedendo l’adozione immediata di una legge sulla sicurezza nelle scuole. La richiesta nasce dall’esigenza di prevenire ulteriori tragedie, sottolineando l’urgenza di interventi concreti e tempestivi. La vicenda evidenzia l’importanza di azioni rapide per garantire ambienti scolastici più sicuri e tutelare la sicurezza di studenti e personale.

Youssef, che gli amici chiamavano «Abu»: chi era il ragazzo di 19 anni accoltellato a scuola a La Spezia

Youssef, noto come «Abu» tra amici, era un ragazzo di 19 anni di La Spezia. Timido e diligente, studiava con impegno e lavorava nel tempo libero per sostenere la famiglia. La sua vita, segnata da semplicità e responsabilità, è stata tragicamente interrotta in un episodio di violenza scolastica. Uno zio ha ricordato: «Se fossero tutti come lui, nulla di brutto potrebbe succedere».

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

#LaSpezia Chiedono una legge che tuteli gli studenti nelle scuole "Subito, prima che ci siano altre vittime. Tutta la famiglia sta morendo di dolore". Sono le parole dei parenti e degli amici di Abanoud, il ragazzo ucciso a scuola venerdì scorso. Immagini @el x.com

La Spezia, la famiglia del ragazzo ucciso chiede una legge sulla sicurezza nelle scuole https://gazzettadelsud.it/p=2158254 - facebook.com facebook