Morto un ragazzo di 19 anni mentre faceva Urbex | precipitato per 5 metri

Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, ad Alzano Lombardo (Bergamo), si è verificato un tragico incidente durante un'escursione di Urbex. Un giovane di 19 anni è precipitato da un'altezza di circa cinque metri, perdendo la vita. La vicenda ha suscitato grande cordoglio e attenzione sulla sicurezza nelle attività di esplorazione urbana.

Tragedia ad Alzano Lombardo (Bergamo) nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre. Un ragazzo di 19 anni, C.G.D.E., residente a Casnigo (Bergamo), è morto precipitando per circa 5 metri da un lucernario all'interno dell'ex fabbrica abbandonata dell'Italcementi, in via Acerbis. Il dramma si è. Milanotoday.it FLASH: Bergamo, l'avventura finisce in tragedia. Morto ragazzo di 19 anni precipitato dal tetto di una ditta dismessa - Da una primissima ricostruzione emersa dalle indagini, la vittima stava facendo attività di "urban exploration" ... affaritaliani.it

Alzano Lombardo, 19enne morto precipitando dal tetto di una fabbrica abbandonata: le prime ipotesi - Giovane 19enne morto durante un’esplorazione in un capannone abbandonato nel Bergamasco: indagini in corso e prime ipotesi. notizie.it

