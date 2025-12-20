Avanza la logistica in Martesana. Prologis fa la spesa in due Comuni.

Avanza la logistica in Martesana, Prologis compra a Vimodrone e Carpiano. A investire il colosso del settore immobiliare, che ha acquistato due capannoni già pronti e un terreno da quasi 32mila metri quadrati sempre finalizzato allo stoccaggio merci. In città si punta sul "last-mile", l’ultimo miglio, e la posizione dello spazio a due passi dalla tangenziale Est ne fa la porta d’accesso ideale a Milano e alla rete infrastrutturale lombarda, inserendosi in uno dei punti di distribuzione urbana più consolidati della Regione. A Carpiano, invece, tornerà utile la vicinanza all’ A1 e alla Provinciale 40 a servizio delle aree del Sud Milano e del Lodigiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

