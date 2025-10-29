Patto educativo territoriale del Casentino | tra bilanci e progetti futuri

A circa un anno e mezzo dalla sottoscrizione del Patto educativo territoriale del Casentino, ieri presso la sala polivalente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, si è svolta la riunione del tavolo di coordinamento del Patto per fare il punto sui lavori svolti e sulle nuove prospettive. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it