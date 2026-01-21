Lo spettacolo olimpico Facchetti porta in scena la lotta tra uomo e natura | In principio era la neve

Lo spettacolo “Olimpico” di Facchetti mette in scena il confronto tra uomo e natura, partendo dal tema della neve. Il titolo, “In principio era la neve”, richiama sia il passo biblico sia i testi di canzoni italiane, creando un ponte tra spiritualità e cultura popolare. Un racconto che invita a riflettere sui rapporti tra l’essere umano e l’ambiente, attraverso un’interpretazione originale e sobria.

"In principio era la neve". Il titolo riprende la Bibbia (“in principio era il verbo“) ma anche il testo di una canzone (“Un giorno disumano“ di Gianna Nannini). "In principio era la neve" è il titolo dello spettacolo “olimpico“ scritto e interpretato da Gianfelice Facchetti – attore, regista, scrittore e figlio dell’indimenticato campione dell’Inter e della Nazionale Giacinto –, in scena dal 30 gennaio all’8 febbraio al Teatro della Cooperativa. "L’idea, in prossimità delle prossime Olimpiadi invernali, è quella di parlare di conflitti interiori dell’uomo moderno e dei conflitti tra l’uomo e la natura ", premette Facchetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

